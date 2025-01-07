НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

162 подписчика

Лаутаро о 2:3 с «Миланом» после 2:0: «Интер» просто перестал играть, в таких матчах за это приходится платить. Их стоит похвалить – они не сдались»

В финале турнира «россонери» одержали победу со счетом 3:2, отыграв дефицит в 2 мяча.  Таким образом, «нерадзурри» не удалось выиграть трофей в четвертый раз подряд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх