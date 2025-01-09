Канадец получил 40 месяцев тюрьмы в США за экспорт оружия в Россию

ВАШИНГТОН, 9 ноября, ФедералПресс. Министерство юстиции США опубликовало заявление о том, что гражданин Канады Николай Гольцев был приговорен судом Восточного округа Нью-Йорка к 40 месяцам тюремного заключения.
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