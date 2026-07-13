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Мода и Шоу-бизнес

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Бруклин Бекхэм пропустил 15‑летие сестры на фоне семейного конфликта

Бруклин Бекхэм пропустил 15‑летие сестры на фоне семейного конфликта

Бруклин Бекхэм не появился на праздновании 15‑летия своей сестры Харпер, пишет Page Six. Торжество прошло в итальянском ресторане во Флориде в кругу семьи: на празднике присутствовали родители именинницы Дэвид и Виктория Бекхэм, а также её братья вместе со своими девушками.

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