Бруклин Бекхэм пропустил 15‑летие сестры на фоне семейного конфликта

Бруклин Бекхэм не появился на праздновании 15‑летия своей сестры Харпер, пишет Page Six. Торжество прошло в итальянском ресторане во Флориде в кругу семьи: на празднике присутствовали родители именинницы Дэвид и Виктория Бекхэм, а также её братья вместе со своими девушками.