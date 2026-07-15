Реальные люди, которые стали прототипами знаменитых литературных героев

Многие знаменитые литературные персонажи появились не только благодаря фантазии писателей. Оказывается, у некоторых героев книг были вполне реальные прототипы — люди с необычной судьбой, привычками или характером.
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