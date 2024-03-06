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«Я трахну твою шлюху-мать!» Опенда – Карвахалю после падения в борьбе за мяч

RTL передает, что после одного из единоборств нападающий «Лейпцига» упал возле рекламного щита. Когда защитник «Реала» подошел к нему и протянул руку к плечу, бельгиец встал, вплотную приблизился к испанцу и сказал: «Я трахну твою шлюху-мать!» Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1.

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