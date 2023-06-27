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Руи Хатимура не сыграет за Японию на чемпионате мира-2023

Форвард «Лейкерс» и сборной Японии Руи Хатимура пропустит чемпионат мира-2023. Хатимура принял такое решение в связи с грядущим выходом на рынок свободных агентов.

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