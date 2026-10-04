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Рязанские новости

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«Рязань» разгромила «Авангард» со счётом 4:0

«Рязань» разгромила «Авангард» со счётом 4:0

Рязанцы открыли счет на 19-й минуте, а к перерыву уже вели 3:0. В итоге разгромили курский «Авангард» со счетом 4:0 и закрепились на третьей строчке.

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