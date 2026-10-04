«Рязань» разгромила «Авангард» со счётом 4:0

Рязанцы открыли счет на 19-й минуте, а к перерыву уже вели 3:0. В итоге разгромили курский «Авангард» со счетом 4:0 и закрепились на третьей строчке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- НК Семавик и Семавик...
- ММ Снижение цен на л...
- ЕП Снижение цен на л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым