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РИА Новый день

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Средства ПВО за ночь сбили более 860 украинских БПЛА

Средства ПВО за ночь сбили более 860 украинских БПЛА

Минувшей ночью система противовоздушной обороны России перехватила более 860 украинских дронов над территорией 12 регионов страны.

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