Microsoft и Amazon отключают россиянам облака. С 20 марта 2024 года

Группа компаний Softline уведомила клиентов о том, что Microsoft и Amazon приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории РоссииКак сообщает пресс-служба Softline, с 20 марта в работе облачных сервисов Microsoft, Amazon — и даже Google — возможны функциональные ограничения.