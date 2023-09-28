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Осужден хакер из Тулы, который следил за жизнью незнакомой девушки через камеру на ее ноутбуке

Осужден хакер из Тулы, который следил за жизнью незнакомой девушки через камеру на ее ноутбуке

Пролетарский районный суд вынес приговор жителю Тулы, которого обвиняли по трем статьям уголовного кодекса – нарушение неприкосновенности жилища, неправомерный доступ к компьютерной информации и использование вредоносных компьютерных программ.

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