Осужден хакер из Тулы, который следил за жизнью незнакомой девушки через камеру на ее ноутбуке

Пролетарский районный суд вынес приговор жителю Тулы, которого обвиняли по трем статьям уголовного кодекса – нарушение неприкосновенности жилища, неправомерный доступ к компьютерной информации и использование вредоносных компьютерных программ.
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