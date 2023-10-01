Сезонный поезд №147/148 Москва – Калининград продолжит курсирование до середины ноября

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») по согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог продлевает период курсирования сезонного поезда №147/148 сообщением Москва – Калининград до 10 ноября в связи высокой востребованностью данного направления.
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