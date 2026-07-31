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В Индонезии открыли новый вид рыбы с окраской восходящего солнца

В Индонезии открыли новый вид рыбы с окраской восходящего солнца

Индонезийские учёные описали новый вид небольшой рифовой рыбы — креветкообразного бычка Tomiyamichthys oriens, обнаруженного у побережья Баньюванги в провинции Восточная Ява.

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Комментарии
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Sema
Разнообразие земной фауны поражает. Люди всё еще открывают новые виды животного мира. Сколько еще предстоит открыть? Это говорит о любви и мудрости Создателя: «От создания мира невидимые свойства Бога — Его вечная сила и Божественная природа — вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил…». К Римлянам, 1 глава — Библия — Новый русский перевод.
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