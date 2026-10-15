На первом заседании в Гамбурге защита Сергея Кузнецова потребовала прекратить дело, заявив, что газопроводы могли быть законной военной целью.
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