Сергунина: Москва заключила международные соглашения в сфере кино

Правительство Москвы заключило ряд международных меморандумов о сотрудничестве в сфере кино. Зарубежными партнерами российской столицы стали представители индустрии из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Египта, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.
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