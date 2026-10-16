Жена футболиста возмутилась тем, что спустя годы пользователи продолжают обсуждать ее прошлое Анастасия Костенко снова столкнулась с критикой из-за истории отношений с Дмитрием Тарасовым и его развода с Ольгой Бузовой.
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