Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН в связи с ударами по Белгороду

Г-н Председатель, Уважаемые коллеги, Только вчера мы с вами собирались в этом зале по настоянию представителей киевского режима и их спонсоров, которые пытались выдать последствия непрофессиональной работы украинской ПВО за намеренные удары российских ВКС по жилым кварталам украинских городов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии