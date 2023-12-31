Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН в связи с ударами по Белгороду

Г-н Председатель, Уважаемые коллеги, Только вчера мы с вами собирались в этом зале по настоянию представителей киевского режима и их спонсоров, которые пытались выдать последствия непрофессиональной работы украинской ПВО за намеренные удары российских ВКС по жилым кварталам украинских городов.