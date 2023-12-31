Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН в связи с ударами по Белгороду

Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН в связи с ударами по Белгороду

Г-н Председатель, Уважаемые коллеги, Только вчера мы с вами собирались в этом зале по настоянию представителей киевского режима и их спонсоров, которые пытались выдать последствия непрофессиональной работы украинской ПВО за намеренные удары российских ВКС по жилым кварталам украинских городов.

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