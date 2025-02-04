Депутат ГД с Алтая предложила повышать размер маткапитала за каждого нового ребенка

Соответствующее обращение Нина Останина направила в правительство РФ Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила ввести прогрессивный размер материнского капитала, сообщает РИА Новости.
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