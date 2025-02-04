Депутат ГД с Алтая предложила повышать размер маткапитала за каждого нового ребенка

света челюбеева

Естественно надо повышать численность населения страны. Но на эти деньги люди должны жить,и приобретать достойное жилье. Люди должны работать и отдыхать полноценно,не 10 дней в Анапе,а 22 рабочих дня всей семьей и иметь на это средства.