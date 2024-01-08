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  • Татьяна Новикова
    Хорошо работали, блин.Трех офицеров ФСБ...
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В ЛНР с российского военного самолета сошла авиабомба ФАБ-250

В ЛНР с российского военного самолета сошла авиабомба ФАБ-250

Жителей ближайших домов оперативно эвакуировалиНад городом Рубежное в ЛНР с пролетающего самолета Воздушно-космических сил РФ, выполнявшего боевые задачи, нештатно сошла авиабомба ФАБ-250, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

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