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Шлезвиг-Гольштейн, лидер ветряной энергетики в ФРГ, столкнулся с «но»

Шлезвиг-Гольштейн, лидер ветряной энергетики в ФРГ, столкнулся с «но»

Федеральная ветроэнергетическая ассоциация — BWE обнаружила, что считающаяся лидером в производстве энергии ветра германская земля Шлезвиг-Гольштейн, фактически лидером не является, 11 мая передает немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

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