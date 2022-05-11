Шлезвиг-Гольштейн, лидер ветряной энергетики в ФРГ, столкнулся с «но»

Федеральная ветроэнергетическая ассоциация — BWE обнаружила, что считающаяся лидером в производстве энергии ветра германская земля Шлезвиг-Гольштейн, фактически лидером не является, 11 мая передает немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.