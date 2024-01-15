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Квартира, дом, дача

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Чем отмыть посуду от жира, если нет горячей воды

Чем отмыть посуду от жира, если нет горячей воды

Друзья, всем привет!Всем знакома ситуация, когда нет горячей воды, а посуда жирная — бр-р, еще те ощущения! Бывает это в основном на даче, на природе, а иногда и в квартире, когда нет горячей воды, а еще бытовой химии.

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