В Якутии завели дело о госизмене после перевода криптовалюты украинским военным

В отношении 36-летнего жителя Мирнинского района Якутии возбудили уголовное дело по факту госизмены после перевода денег в криптовалюте в поддержку украинских боевиков, мужчину задержали, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.
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