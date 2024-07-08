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В Якутии завели дело о госизмене после перевода криптовалюты украинским военным

В отношении 36-летнего жителя Мирнинского района Якутии возбудили уголовное дело по факту госизмены после перевода денег в криптовалюте в поддержку украинских боевиков, мужчину задержали, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

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Комментарии
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Андрей
&quot;...признал свою вину и раскаялся в содеянном...было бы смешно... Западенцев и их потомков по Северам с советских времен немеряно...что удивляться-то?
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14 час.

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