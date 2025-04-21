Обещанного 16 минут ждут. В России увеличилось время ожидания пассажирами общественного транспорта

Общественный транспорт по всей России стал чаще опаздывать, проще говоря, ездить не по расписанию. Теперь в среднем пассажир, не успевший на свой автобус или трамвай, следующего ждёт в среднем почти 16 минут.
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