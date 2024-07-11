Что произойдёт с телом человека, если он умрёт в космосе

Поскольку космические путешествия в развлекательных целях становятся очень реальной возможностью, может наступить время, когда мы станем ездить на другие планеты в отпуск или, возможно, чтобы найти там для себя новый дом.
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