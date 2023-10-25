Shot: аккумулятор для вейпа взорвался у подростка в томской школе

ЧП из-за электронной сигареты в школе № 19 в Томске едва не сорвало занятия 25 октября. Один из учеников принес с собой вейп, но аккумулятор для устройства неожиданно взорвался, сообщил Telegram-канал Shot.
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