Сивков рассказал, что будет означать для ВСУ провал возможного весеннего наступления

Заместитель президента российской академии ракетных и артиллеристских наук, доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков в беседе с изданием «Украина.
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