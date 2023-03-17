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Сивков рассказал, что будет означать для ВСУ провал возможного весеннего наступления

Сивков рассказал, что будет означать для ВСУ провал возможного весеннего наступления

Заместитель президента российской академии ракетных и артиллеристских наук, доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков в беседе с изданием «Украина.

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