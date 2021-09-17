Спички - не игрушка

85 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лисовский
    Иногда страны , вернее их лидеры, ставят политику выше экономических потребностей . И последние годы мы видим это пос...Ситуация в Герман...
  • карюкалов вячеслав
    Мда.Глава Газпрома до...
  • Котищев
    Может сдохнет !?Постковид и мозг:...

Петр Толстой: Граждане своими нервами и отсутствием работы вынуждены расплачиваться за прихоти топ-менеджеров

Петр Толстой: Граждане своими нервами и отсутствием работы вынуждены расплачиваться за прихоти топ-менеджеров

Все разговоры о нехватке мигрантов основываются на неверной логике и подмене понятий. У нас нет никакой нехватки мигрантов, не хватает Москве совсем иного – рабочей силы, которая вовсе не обязана состоять из уроженцев среднеазиатских республик.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх