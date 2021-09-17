Петр Толстой: Граждане своими нервами и отсутствием работы вынуждены расплачиваться за прихоти топ-менеджеров

Все разговоры о нехватке мигрантов основываются на неверной логике и подмене понятий. У нас нет никакой нехватки мигрантов, не хватает Москве совсем иного – рабочей силы, которая вовсе не обязана состоять из уроженцев среднеазиатских республик.