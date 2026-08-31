Ждем бабье лето? Каким будет сентябрь в Центральной России

Начало осени в средней полосе России пройдет под знаком теплой и очень влажной погоды. Причиной станет сезонная перестройка атмосферы: суша начнет быстро остывать, тогда как Атлантика еще будет хранить накопленное за лето тепло.
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