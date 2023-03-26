В женщине должна быть маленькая загадка.  А не кроссворд! И не ребус на 2 листа!

— Молодой человек, что это вы меня так рассматриваете?— Это не я, девушка — это мой будущий сын выбирает себе мать… — Название какой части тела не меняет своего значения при перестановке слогов местами? — Ряха.
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