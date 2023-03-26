РЖАКА

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  • mvilorich Vilin
    Завгара кастрировали?Ничто так не став...
  • Павел Федосеенков
    Отличный рассказ!!Старый попугай
  • Светлана Сурина
    И как это котенок может крыс ловить! Взрослый кот не всякий с крысой справится.... Потому они и меняются у этой душег...Васька и Аська

В женщине должна быть маленькая загадка.  А не кроссворд! И не ребус на 2 листа!

В женщине должна быть маленькая загадка.  А не кроссворд! И не ребус на 2 листа!

— Молодой человек, что это вы меня так рассматриваете?— Это не я, девушка — это мой будущий сын выбирает себе мать… — Название какой части тела не меняет своего значения при перестановке слогов местами? — Ряха.

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