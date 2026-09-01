Как выбрать налоговый режим для ИП: сравниваем налоги, взносы и банковские тарифы

Выбор налогового режима — это, пожалуй, одно из самых важных решений, которое принимает индивидуальный предприниматель на старте своего дела.
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