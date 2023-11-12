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Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить склонять женщин к аборту по всей России

Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить склонять женщин к аборту по всей России

Закон о запрете склонения женщин к абортам следует принять на федеральном уровне, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.

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