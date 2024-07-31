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Бадди Хилд о «Голден Стэйт»: «Уважаю их подход к игре»

Защитник стал игроком «Уорриорз» в межсезонье-2024. «Когда узнал о сайн-энд-трейде, то был вне себя от радости.

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