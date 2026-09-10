В Нижнем Тагиле мужчина зарезал нового знакомого из травмпункта

Обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ предъявлено 45-летнему жителю Нижнего Тагила. Вечером 3 сентября 2026 года возле одного из домов на улице Фрунзе было совершено убийство.
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