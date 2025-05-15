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Аксенов: признанию Крыма российским странами Запада не стоит придавать значение

Аксенов: признанию Крыма российским странами Запада не стоит придавать значение

Глава Крыма Сергей Аксенов не считает необходимым придавать большого значения возможному признанию США и другими западными странами российского статуса полуострова, поскольку Крым уже 11 лет успешно развивается и без такого признания.

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