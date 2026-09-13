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Клуб "Женские секреты"

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Гости не верят своим глазам! Сладкая тыква со вкусом манго — сочная, ароматная и полезная заготовка на зиму

Гости не верят своим глазам! Сладкая тыква со вкусом манго — сочная, ароматная и полезная заготовка на зиму

Давайте приготовим необычную заготовку из тыквы с ярким цитрусовым ароматом. По вкусу и текстуре она действительно напоминает манго: кусочки остаются плотными, сочными и очень ароматными.

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