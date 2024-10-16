Миллиардер Алексей Мордашев отправил своего сына Никиту в армию с требованием, чтобы его распределили в "настоящую часть", где он сможет закалиться.
Сын миллиардера попал в армию и удивил сослуживцев: "Просто однофамильцы"
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Дмитрий Гурин
Ну вроде в России существует закон: "Не отслужил срочку или по контракту" в гос. структурах делать нечего. Просто не примут на должность.
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16 час.
Дмитрий Гурин
"Стоит заметить, что сын миллиардера Мордашова ушёл в армию после отчисления из Высшей школы экономики, где он проучился год. Он учился на факультете мировой экономики и политики, но в какой-то момент парень понял, что это не его, и он честно признался в этом отцу. На семейном совете и было решено, что в таком случае Никита пойдет служить в армию." ..................... ну прям почти по сюжету фильма "Грозовые ворота", только финал более приземленный. 🤣
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16 час.
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