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Сын миллиардера попал в армию и удивил сослуживцев: "Просто однофамильцы"

Миллиардер Алексей Мордашев отправил своего сына Никиту в армию с требованием, чтобы его распределили в "настоящую часть", где он сможет закалиться.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну вроде в России существует закон: &quot;Не отслужил срочку или по контракту&quot; в гос. структурах делать нечего. Просто не примут на должность.
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16 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Стоит заметить, что сын миллиардера Мордашова ушёл в армию после отчисления из Высшей школы экономики, где он проучился год. Он учился на факультете мировой экономики и политики, но в какой-то момент парень понял, что это не его, и он честно признался в этом отцу. На семейном совете и было решено, что в таком случае Никита пойдет служить в армию.&quot; ..................... ну прям почти по сюжету фильма &quot;Грозовые ворота&quot;, только финал более приземленный. 🤣
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16 час.

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