🌼 Девять тысяч цветов появились в симферопольском Детском парке этой весной Клумбы парка украсили виолы, армерии, гайлардии и бегонии.
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🌼 Девять тысяч цветов появились в симферопольском Детском парке этой весной Клумбы парка украсили виолы, армерии, гайлардии и бегонии.