Загсы Санкт-Петербурга начинают прием заявлений о заключении брака до сентября 2025 года

Начался прием заявлений на регистрацию брака в Санкт-Петербурге на апрель-сентябрь 2025 года. Граждане могут подать документы как лично в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания, так и через портал "Госуслуги".
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