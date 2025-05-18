Во Франции высмеяли Макрона из-за фото на европейском саммите

Филиппо: Макрон проявил неуместные эмоции на саммите в Албании Французский политик Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эмануэля Макрона за фотографию на саммите Европейского политического общества в Албании.
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