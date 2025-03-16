«Это война с НАТО»: Медведев обвинил Макрона и Стармера в разжигании конфликта

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Францию и Британию в том, что они как страны НАТО хотят предоставить военную помощь Киеву, несмотря на то, что Россия выступает против присутствия войск альянса на Украине.