Смерть не насильственная, а тела нашли в 60 километрах друг от друга: СК и МЧС рассказали, как искали девочек в Туве

Подростки пропали 1 июля, спасатели, силовики и волонтеры обследовали акваторию и прибрежную зону ЕнисеяСмерть двух 13-летних девочек, чьи тела нашли в Туве, предварительно не носит криминального характера, сообщили Daily Storm в региональном управлении Следственного комитета.