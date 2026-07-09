Смерть не насильственная, а тела нашли в 60 километрах друг от друга: СК и МЧС рассказали, как искали девочек в Туве

Подростки пропали 1 июля, спасатели, силовики и волонтеры обследовали акваторию и прибрежную зону ЕнисеяСмерть двух 13-летних девочек, чьи тела нашли в Туве, предварительно не носит криминального характера, сообщили Daily Storm в региональном управлении Следственного комитета.
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