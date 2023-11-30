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Певец IVAN впервые вывел в свет жену Алину Сухоруких

Певец IVAN впервые вывел в свет жену Алину Сухоруких

Певец IVAN (настоящее имя — Александр Иванов) впервые показал свою жену на публике. Вывел супругу Алину Сухоруких исполнитель в свет на самое громкое событие осени — XXVIII Церемонию вручения Премии «Золотой Граммофон».

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