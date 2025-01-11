«Боруссии» интересен Инасиу. «Спортинг» хочет 35+ млн евро за защитника – это слишком дорого для дортмундцев

Дортмундский клуб контактировал с представителями защитника «Спортинга» в последние дни. Немцы считают 23-летнего португальца очень интересным игроком и внимательно следят за ситуацией, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
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