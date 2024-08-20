ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Вообще-то, чтобы не случалось таких аварий, придуманы ПДД и светофоры. Однако, еб@нутые идиоты в дорогих жестянках, п...В Москве японскую...
  • МИЛЕН ГОЛДМАН
    🙏🙏🙏 🌹🌹🌹Кадыров сообщил о...
  • Евгений Саваровский
    Надо еще проверить законность получения гражданства мигрантами за 10 лет.Кромешный брак: м...

В Красноярске женщина подожгла авто соседей из-за шума ремонта в их квартире

В Красноярске женщина подожгла авто соседей из-за шума ремонта в их квартире

Жительница Красноярска устала от шума по время ремонта в квартие соседей и подожгла их автомобиль. Об этом во вторник, 20 августа, сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх