В Красноярске женщина подожгла авто соседей из-за шума ремонта в их квартире

Жительница Красноярска устала от шума по время ремонта в квартие соседей и подожгла их автомобиль. Об этом во вторник, 20 августа, сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по Красноярскому краю.
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