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  • Максим Комаров
    Ты, я смотрю, скучал! То, что ты с утра обосрался, конечно, позор. Даже не знаю, как с тобой дальше общаться, засране...Теннисистки вышли...
  • Ruslan Zakirov
    Ураа! Макс очнулся. Как говорится: "С утра проспамшись и обосрамшись!" А с чего радость-то такая от победы вашего фар...Теннисистки вышли...
  • Максим Комаров
    Сам ты меньшевик! И политическая проститутка.Теннисистки вышли...

Теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг, пляжники — в финал Континентального кубка, «Зенит» обыграл чемпиона Евролиги

Теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг, пляжники — в финал Континентального кубка, «Зенит» обыграл чемпиона Евролиги

Привет! Заряжайтесь хорошим настроением на предстоящую субботу вместе с нами – и читайте главные новости вчерашнего дня в нашей традиционной сводке ☕️ 1.

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Ruslan Zakirov
Сейчас можно уже твердо заявлять, что дух 90-ых годов окончательно прошел. Люди перестали контролировать свой язык и как говорится "отвечать за базар", даже страха никакого нет, что к тебе могут прийти и предъявить. Хрен с ним с Максом. Я уже и не реагирую на его "уик-энды". Мат-перемат от кандидата в президенты, каких-то сраных блогеров лидеров мнений, просто гопников а-ля Борзыкин. Но Смородская вроде бы взрослая, умная женщина. Почему нельзя контролировать свой поток сознания и язык? Чего нести глупость-то в мир? Лучший легионер у нас - черный Веллитон (лично мое мнение). В команде сейчас играют черные Промес и Мозес. Всякие Максимки и Кариоки были любимчиками (во всяком случае моими). Какие на фиг расисты? Разве что дураки набитые из Фратрии и прочих фан-движений, которые травили того же Веллитона или поздравляли с ДР сами знаете кого. Так это не Спартак.
Лена Мисько
Смородская уже не знает, как оставаться в спортивном инфополе, приходится даже за BLM вписываться. На самом западе эта акция всем осточертела, а у нас тётя Оля видит скрытых расистов вокруг.
Алевтина Трофимова
Господи! Ну какой еще расизм в "Спартаке"??? Устами Ольги Смородской в интервью Sport24: - После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Интересно, а Мозес и Промес, которые не вставали на колено, это тоже расисты? Или Заа, еще в феврале заявивший, что "нашивка BLM - это унизительно"? Все эти флэшмобы - дело каждого. Я, например, тоже не встала бы на колено. И ко мне тоже приделали бы ярлык? "Спартак" - обычный клуб, где каждый сам принимает решение. Ларссон - вставал. Другие - нет. Потому что с расизмом сражаются не флэшмобами. А уроками в школах и дружбой.
Максим Комаров
Предьявить может только равный по статусу. А ты мне не в уровень, говорил уже. Я пацан, ты черт. При случае (если доведётся) лишь шлёпну членом тебе по губам. Большего не заслуживаешь.
Лена Мисько
🏉🇷🇺 День игры! Чемпионат Европы по регби, мужчины Нидерланды — Россия ⏰ 17:00 МСК 🏟 «NRCA Stadium» 📺 ВК, Sportrecs
Лена Мисько
Нидерланды 🇳🇱 🆚 Россия 🇷🇺 8️⃣➖3️⃣5️⃣
Лена Мисько
Финал Межконтинентального кубка по пляжному футболу между сборными России и Ирана – в прямом эфире «Матч ТВ» в 18:30! Внесли изменения в сегодняшнюю сетку трансляций. После матча «Динамо» - «Краснодар» перенесёмся в Дубай болеть за нашу сборную, а сразу по завершении финала летим в Сочи на «Сочи» – ЦСКА.
Лена Мисько
В Шотландии увидели расизм в балете «Щелкунчик» В национальной балетной труппе Шотландии признали, что постановка «содержит расистские и карикатурные художественные элементы». Теперь труппа исключит некоторые элементы из арабского и китайского танцев, сообщают местные СМИ. Планируется изменить персонажей, костюмы и хореографию ключевых сцен Страны сладостей. Роль главного героя, волшебника и мастера по игрушкам Дроссельмейера, впервые в истории труппы будут играть как женщины, так и мужчины. Об изменениях в шоу, которое отправится в тур по Великобритании, было объявлено после того, как Шотландский балет сообщил о приверженности «борьбе с расизмом в балете»
Лена Мисько
Они Отелло забыли! Вот где расизм!
Лена Мисько
«Галатасарай» - «Локомотив»: сколько предупреждений получил Живоглядов? Могут ли турки сегодня опротестовать его неудаление? В конце матча 4-го тура Лиги Европы «Галатасарай» - «Локомотив» (1:1) арбитр Сандро Шерер своими действиями дал повод подумать, что он вынес два предупреждения Дмитрию Живоглядову и ошибочно не удалил его. Игрок железнодорожников совершил фол в центре поля и заслуженно был наказан желтой карточкой, которую судья показал ему «в спину». Тут же у боковой линии началась массовая конфронтация. Живоглядов не был ее инициатором и участником – он подошел чуть позже. Выглядело так, что он попытался помочь погасить конфликт. После этого швейцарский судья наказал предупреждениями двух основных участников стычки – Дмитрия Баринова и Мбая Дианя. Но снова показал желтую карточку Живоглядову, который жестом и мимикой выразил недоумение таким наказанием. Ошибка Шерера в том, что он никак не объяснил основания для такого наказания. Достаточно было просто рукой показать, что карточка выносится за тот фол в центре поля, чтобы избежать недопонимания. Иначе выглядело так, что арбитр вынес ему два предупреждения и ошибочно не удалил. В протоколе на сайте УЕФА у Живоглядова значится одна желтая карточка, показанная после стычки игроков. Болельщики «Галатасарая» начали писать, что УЕФА должен переиграть матч, потому что футболист «Локомотива» ошибочно не удален. Если протест турецким клубом не подан, а об этом не было сообщений, то сегодня подавать его поздно. Делать это нужно было в течение 24 часов после игры. Кроме того, вместе с подачей протеста нужно было произвести соответствующую выплату в 1 тысячу евро за его рассмотрение. https://www.sport-express.ru/football/europa-league/news/match-galatasaray-lokomotiv-mogut-pereigrat-pochemu-ne-udalen-zhivoglyadov-1854434/
Лена Мисько
⚡️⚡️⚡️ «Галатасарай» подал протест в УЕФА на результат матча Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1). Причина - две желтые карточки, показанные защитнику москвичей Дмитрию Живоглядову, после которых того не удалили с поля. — Наш клуб подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в правилах в матче с «Локомотивом» или о переигровке матча, если запрос не будет принят.
Ruslan Zakirov
Вот и посмотрим, как УЕФА будет выворачиваться из этой ситуации.
Лена Мисько
да, любопытно
Лена Мисько
Даниил Медведев стал соперником Джоковича по финалу "Мастерса". В полуфинале наш теннисист обыграл представителя Германии Александра Зверева – 6:2, 6:2.!!!
Лена Мисько
Овечкин в 36 лет разрывает НХЛ. Теперь рекорд Гретцки не кажется таким недосягаемым. Сергей Кулагин раскрыл секрет Александра и развеял миф, что вся команда работает на его голы в ущерб результату 🚫 https://www.eurosport.ru/ice-hockey/nhl/2021-2022/story_sto8616692.shtml?utm_source=telegram
Ruslan Zakirov
Лена, там этот "статусный" "меньшевик" из Питера уже похмелился или все еще продолжает свой бусидо (путь (диванного) воина)?
Максим Комаров
Сам ты меньшевик! И политическая проститутка.
Ruslan Zakirov
Ураа! Макс очнулся. Как говорится: "С утра проспамшись и обосрамшись!" А с чего радость-то такая от победы вашего фарм-клуба над вашим бизнес-партнером?
Максим Комаров
Ты, я смотрю, скучал! То, что ты с утра обосрался, конечно, позор. Даже не знаю, как с тобой дальше общаться, засранец ты эдакий.

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