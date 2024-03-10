НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Эдамс о съемке для Puma: «Заплатили за два дня 150 тысяч рублей. Потом эти баннеры висели по всему миру. Стоит дом, и ты на нем во весь рост»

«Еще до 2Drots, во время чемпионата мира в 2018 году я снимался для Puma. С Германии приехали чуваки, привезли с собой несколько моделей из Франции, Италии, Германии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх