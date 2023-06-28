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Петербургский парламент лишил полномочий самого богатого депутата

Последние месяцы парламентарий пропускал заседания, однако на этот раз посетил Мариинский дворец. Петербургский парламент на очередном заседании в среду принял решение о лишении полномочий депутата Алексея Далматова, передаёт корреспондент 78.

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