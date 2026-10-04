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Как алгоритмы ФНС находят арендодателей, скрывающих доходы от сдачи недвижимости

Как алгоритмы ФНС находят арендодателей, скрывающих доходы от сдачи недвижимости

Рынок аренды жилья долгие годы существовал в тени, и многие собственники искренне верили, что отсутствие официального договора автоматически делает их невидимыми для государства.

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