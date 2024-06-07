УК «ПЖКХ» выделит 1,5 млрд на вывоз мусора из Казани

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в западной зоне республики (включая Казань и 21 муниципальный район) выделит около 1,5 миллиарда рублей на транспортировку мусора в пределах столицы республики.
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