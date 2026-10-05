В Томской области стали платить по 30 тысяч рублей за убитого медведя

В Томской области ввели плату в размере 30 тысяч рублей за одного убитого медведя. О мере поддержки, которая продлится до конца текущего года сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем канале в мессенджере «Макс».
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