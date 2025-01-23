Небольшая проблема мешает выпуску электрического Land Rover Defender

Land Rover Defender не станет полностью электрическим, пока не перейдет на новое поколение. Перевод текущей модели на электрическую тягу слишком сложен с технической точки зрения, рассказал коммерческий директор JLR Леннард Хорник.
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